Apple zaprezentowało iPada mini z 2026 roku z 8,5-calowym ekranem OLED i systemem na chipie A20 Pro. Cena początkowa nowego tabletu wynosi 699 dolarów.

Większy ekran OLED

Jak informuje Engadget, przekątna ekranu nowego iPada mini wzrosła do 8,5 cala. To nieco więcej niż 8,3-calowy wyświetlacz oferowany przez poprzednią wersję iPada mini.

Nowy ekran wykonano w technologii OLED i zastępuje on panel LCD. Według Apple jego szczytowa jasność jest dwukrotnie wyższa niż w ekranie LCD poprzedniego modelu. Kupujący będą mogli także wybrać dla wyświetlacza powłokę nanoteksturową.

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Chip A20 Pro

Wewnątrz tabletu zainstalowano A20 Pro — najnowszy system Apple na chipie. Wcześniej w tym roku chip ten zadebiutował wraz z iPhone'em 18 Pro.

Apple ogłosiło odświeżonego iPada mini w poniedziałek rano, nie czekając na wydarzenie Pro and Tell. W opublikowanym materiale Engadget nie podano innych specyfikacji technicznych urządzenia.

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