W australijskim stanie Queensland rząd przedłożył parlamentowi projekt ustawy przewidujący odpowiedzialność karną za tworzenie bez zgody danej osoby seksualnie jednoznacznych obrazów lub nagrań audio typu deepfake. Maksymalna proponowana kara dla dorosłych sprawców wynosi trzy lata więzienia, a dla nieletnich — do 18 miesięcy.

Zamknięcie luki prawnej

Jak podaje ABC News Australia, obecne prawo Queensland zakazuje rozpowszechniania obrazów, ale nie ustanawia odrębnej odpowiedzialności za tworzenie deepfake’ów. Prokuratorka generalna stanu Deb Frecklington oświadczyła, że nowe przepisy mają usunąć tę lukę prawną.

Deepfake’ami nazywa się zdjęcia, filmy lub nagrania audio prawdziwych osób zmienione za pomocą oprogramowania wykorzystującego sztuczną inteligencję w celu stworzenia fałszywego obrazu lub nagrania. Tworzenie takich materiałów bez zgody danej osoby jest formą nadużycia opartego na wizerunku.

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Zmiany dotyczące obrazów i audio

Projekt ustawy wprowadza także nową definicję intymnego materiału audio oraz aktualizuje definicję intymnego obrazu, włączając do niej „fałszywe” obrazy. Według Frecklington ma to uniemożliwić sprawcom uniknięcie odpowiedzialności poprzez powoływanie się na niemożliwość przedstawionej sytuacji, użycie emoji do ukrycia części obrazu lub filtra cyfrowego.

Prokuratorka generalna oświadczyła, że problem szczególnie niepokoi szkoły w Queensland, gdzie taki kontent może być wykorzystywany do cyberprzemocy. Wspomniała również o sprawie 56-letniego Antonio Rotondo, którego uznano za winnego ponad tuzina zarzutów po stworzeniu i rozpowszechnieniu seksualizowanych deepfake’ów obecnych i byłych uczniów oraz pracowników szkoły średniej w Brisbane. Według Frecklington wcześniej mógł on zostać pociągnięty do odpowiedzialności za rozpowszechnianie materiałów, ale nie za ich tworzenie.

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