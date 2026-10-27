澳大利亚昆士兰州政府已向议会提交一项法案，规定未经本人同意制作露骨色情深度伪造图像或音频记录将承担刑事责任。该法案拟对成年违法者处以最高三年监禁，对未成年人最高处以18个月监禁。

填补法律漏洞

据澳大利亚广播公司新闻报道，昆士兰州现行法律禁止传播图像，但并未对制作深度伪造内容规定单独责任。该州总检察长黛布·弗雷克林顿表示，新规定旨在填补这一法律漏洞。

深度伪造是指利用人工智能软件修改真实人物的照片、视频或音频记录，以制作虚假图像或录音。未经本人同意制作此类材料是一种基于图像的侵害行为。

更多最新消息请关注 UA.News Telegram 频道 Telegram.

针对图像和音频的变化

该法案还引入了“私密音频材料”的新定义，并更新了“私密图像”的定义，将“虚假”图像纳入其中。弗雷克林顿表示，这将防止违法者以所描绘情形不可能发生、使用表情符号遮挡图像部分内容或使用数字滤镜为由逃避责任。

总检察长表示，这一问题尤其令昆士兰州的学校担忧，因为此类内容可能被用于网络欺凌。她还提到56岁的安东尼奥·罗通多一案：他因制作并传播布里斯班一所中学现任和前任学生及工作人员的性化深度伪造内容，被裁定犯有十多项罪名。弗雷克林顿表示，此前他可能因传播这些材料而被追究责任，但不会因制作这些材料而被追究责任。

关注我们在