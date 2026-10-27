В австралийском штате Квинсленд правительство внесло в парламент законопроект, предусматривающий уголовную ответственность за создание без согласия человека сексуально откровенных дипфейковых изображений или аудиозаписей. Максимальное предлагаемое наказание для совершеннолетних нарушителей составляет три года лишения свободы, для несовершеннолетних — до 18 месяцев.

Закрытие правового пробела

Как сообщает ABC News Australia, действующее законодательство Квинсленда запрещает распространение изображений, однако не устанавливает отдельной ответственности за создание дипфейков. Генеральный прокурор штата Деб Фреклингтон заявила, что новые нормы должны устранить этот правовой пробел.

Дипфейками называют фотографии, видео или аудиозаписи реальных людей, изменённые с помощью программного обеспечения с искусственным интеллектом для создания ложного изображения или записи. Создание таких материалов без согласия человека является формой злоупотребления изображениями.

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Изменения для изображений и аудио

Законопроект также вводит новое определение интимного аудиоматериала и обновляет определение интимного изображения, включая в него «ненастоящие» изображения. По словам Фреклингтон, это должно помешать нарушителям избегать ответственности, ссылаясь на невозможность изображённой ситуации, использование эмодзи для сокрытия части изображения или цифрового фильтра.

Генеральный прокурор заявила, что проблема особенно беспокоит школы Квинсленда, где такой контент может использоваться для кибербуллинга. Она также упомянула дело 56-летнего Антонио Ротондо, которого признали виновным по более чем дюжине обвинений после создания и распространения сексуализированных дипфейков нынешних и бывших учеников и сотрудников средней школы Брисбена. По словам Фреклингтон, ранее его могли привлечь к ответственности за распространение материалов, но не за их создание.

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