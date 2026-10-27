Совет по делам океана Тайваня финансирует команду Национального университета Чен Кун для разработки системы на основе искусственного интеллекта, которая будет координировать различные типы беспилотников для широкомасштабного морского наблюдения и длительного мониторинга. Об этом сообщает Taipei Times.

В Совете заявили, что создание многоуровневой сети наблюдения береговой охраны и усиление осведомленности о ситуации на море являются ключевыми стратегиями для обеспечения правопорядка на море и противодействия различным формам действий Китая в «серой зоне».

Координация различных беспилотников

Исследовательскую группу возглавляет доцент по аэронавтике и астронавтике Чуэ Чжи-че. Команда создала интеллектуальную систему управления несколькими дронами, объединив ИИ, беспилотники самолетного типа с вертикальным взлетом и посадкой, технологии динамики полета и координацию роя.

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Исследователи изучили возможности и модели управления трех типов дронов — Jump 20, V-Bat и Flexroter. Для этого они использовали трехмерное моделирование, анализ аэродинамических параметров и симуляцию полета с шестью степенями свободы.

Симуляция двадцати дронов

По данным Совета, технология многоагентного обучения с подкреплением позволила беспилотникам самостоятельно распределять задачи, планировать маршруты и согласовывать действия в строю. Для повышения гибкости построения и безопасности полетов команда также интегрировала управление по принципу «лидер—последователь» и интеллектуальную систему динамического обхода препятствий.

Разработчики завершили одновременное моделирование полета двух групп, в которые вошли в общей сложности 20 дронов. Алгоритм управления предусматривает трехмерную дистанцию между аппаратами и минимальный вертикальный интервал 30,5 метра для предотвращения столкновений. Следующим этапом должны стать аппаратно-программные испытания в контуре, интеграция прототипов и полеты над открытой водой в различных морских условиях.

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