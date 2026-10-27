Губернатор Калифорнии Гэвин Ньюсом наложил вето на законопроект, который должен был ввести новые требования к умным очкам и другим носимым устройствам с камерами. Документ предусматривал, что во время записи звука или видео устройство должно подавать световой, звуковой или иной заметный сигнал для находящихся рядом людей.

Как сообщает Fortune, Ньюсом признал, что сообщения о навязчивом использовании таких технологий требуют законодательной реакции. В то же время в объяснении к вето он отметил, что предложенные нормы могли бы распространяться также на смарт-часы и другие распространенные устройства, способные осуществлять запись. По его оценке, это могло бы создать путаницу и непредвиденные последствия.

Что предусматривал законопроект

Автором инициативы была сенатор штата Элоиз Гомес Рейес. Законопроект также должен был запретить технологии, предназначенные для отключения или обхода индикаторов записи. За нарушение требований к записи или деактивации сигнала могли назначить до года заключения в окружной тюрьме, штраф до 1 500 долларов или оба наказания одновременно.

За сознательное нарушение правил продажи устройств предусматривались гражданские штрафы до 2 500 долларов. В то же время документ содержал исключения для отдельных случаев использования вспомогательных технологий людьми с инвалидностью.

Больше актуальных новостей — в Telegram-канале UA.News Telegram.

Индикаторы и позиция технологических компаний

Ассоциация TechNet, в которую входят Meta, Google и Amazon, выступала против законопроекта. Организация указывала, что действующее законодательство уже регулирует незаконную запись.

На очках Meta предупреждением для людей рядом служит небольшой белый светодиод на оправе. Компания заявляет, что индикатор мигает во время фото- или видеосъемки и не имеет функции отключения. Модели второго поколения также прекращают работу камеры, если обнаруживают, что светодиод закрыт, в том числе уже во время записи.

По данным партнера Meta — EssilorLuxottica, в прошлом году продажи умных очков Meta превысили 7 млн пар. Fortune отмечает, что распространение таких устройств усиливает вопросы о том, как посторонние люди могут узнавать о ведении записи.

Читай нас в