Американский производственный акселератор Re:Build, базирующийся в штате Массачусетс, привлек $2,1 млрд инвестиций для расширения своих производственных возможностей. Компания планирует направить средства на выпуск технологических продуктов и запуск новых промышленных стартапов, сообщает TechCrunch.

Раунд финансирования возглавили General Catalyst и Strategic Investment Group банка JPMorganChase. Другие участники инвестиционного раунда не раскрываются. В Re:Build заявили, что финансирование должно увеличить ее способность производить инновационную продукцию в США.

Производство и промышленные стартапы

Re:Build была основана в 2020 году. Компания позиционирует себя как американский ответ Шэньчжэню. Она сотрудничает с промышленными предприятиями, помогая проектировать, разрабатывать и производить продукцию в больших масштабах, в том числе для аэрокосмической и оборонной отраслей. Re:Build также инкубирует стартапы на критически важных и недостаточно охваченных рынках.

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По данным компании, сеть Re:Build насчитывает более 2100 сотрудников в США и располагает более чем 2,4 млн квадратных футов производственных площадей. Она также заявляет, что за шесть лет работы запустила сотни продуктов и производственных систем.

Связи с Amazon и Slate Auto

Сооснователем Re:Build является Джефф Уилке, бывший коммерческий CEO Amazon. Главным директором Re:Build по цифровым технологиям и продуктам является Вэй Гао, который ранее занимал должность вице-президента Amazon и был техническим советником Джеффа Безоса. Другие руководители Re:Build также работали в Amazon.

В 2023 году Re:Build выделила стартап Slate Auto, разрабатывающий чрезвычайно дешевый базовый пикап с возможностью индивидуальной настройки. Идею компании Уилке и его сооснователь Майлз Арноне предложили в 2022 году. С тех пор Slate Auto привлекла не менее $1,4 млрд, включая средства семейного офиса Безоса.

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