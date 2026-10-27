Виробничий акселератор Re:Build залучив $2,1 млрд — TechCrunch

Американський виробничий акселератор Re:Build, що базується у штаті Массачусетс, залучив $2,1 млрд інвестицій для розширення своїх виробничих можливостей. Компанія планує спрямувати кошти на випуск технологічних продуктів і запуск нових промислових стартапів, повідомляє TechCrunch.

Раунд фінансування очолили General Catalyst і Strategic Investment Group банку JPMorganChase. Інших учасників інвестиційного раунду не розкрили. У Re:Build заявили, що фінансування має збільшити її спроможність виготовляти інноваційну продукцію у США.

Виробництво та промислові стартапи

Re:Build заснували у 2020 році. Компанія позиціонує себе як американську відповідь Шеньчженю. Вона співпрацює з промисловими підприємствами, допомагаючи проєктувати, розробляти й виробляти продукцію у великих масштабах, зокрема для аерокосмічної та оборонної галузей. Також Re:Build інкубує стартапи на критично важливих і недостатньо охоплених ринках.

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За даними компанії, мережа Re:Build налічує понад 2100 працівників у США та має більш як 2,4 млн квадратних футів виробничих площ. Вона також заявляє, що за шість років роботи запустила сотні продуктів і виробничих систем.

Зв’язки з Amazon і Slate Auto

Співзасновником Re:Build є Джефф Вілке, колишній комерційний CEO Amazon. Головним директором Re:Build із цифрових технологій та продуктів є Вей Гао, який раніше обіймав посаду віцепрезидента Amazon і був технічним радником Джеффа Безоса. Інші керівники Re:Build також працювали в Amazon.

У 2023 році Re:Build виокремила стартап Slate Auto, що розробляє надзвичайно дешевий базовий пікап із можливістю індивідуального налаштування. Ідею компанії Вілке та його співзасновник Майлз Арноне запропонували у 2022 році. Відтоді Slate Auto залучила щонайменше $1,4 млрд, зокрема кошти сімейного офісу Безоса.

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