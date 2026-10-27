总部位于马萨诸塞州的美国制造业加速器Re:Build已筹集21亿美元投资，用于扩大其制造能力。该公司计划将资金用于生产科技产品和孵化新的工业初创企业，TechCrunch报道。

本轮融资由General Catalyst和摩根大通银行的Strategic Investment Group领投。投资轮的其他参与者未被披露。Re:Build表示，这笔融资旨在提升其在美国制造创新产品的能力。

制造业与工业初创企业

Re:Build成立于2020年。该公司将自己定位为美国对深圳的回应。它与工业企业合作，帮助其大规模设计、开发和制造产品，其中包括面向航空航天和国防行业的产品。Re:Build还在至关重要且服务不足的市场孵化初创企业。

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据该公司称，Re:Build网络在美国拥有超过2100名员工，以及超过240万平方英尺的制造空间。该公司还表示，在六年的运营中已推出数百种产品和制造系统。

与亚马逊和Slate Auto的关联

Re:Build的联合创始人是杰夫·威尔克，他曾担任亚马逊商业CEO。Re:Build的首席数字与产品官是魏高，他此前担任亚马逊副总裁，并曾任杰夫·贝索斯的技术顾问。Re:Build的其他高管也曾在亚马逊工作。

2023年，Re:Build拆分出初创公司Slate Auto，该公司正在开发一款可进行个性化定制、极其便宜的基础款皮卡。威尔克及其联合创始人迈尔斯·阿诺内于2022年提出了公司的构想。此后，Slate Auto已筹集至少14亿美元，其中包括贝索斯家族办公室的资金。

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