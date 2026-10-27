Amerykański akcelerator produkcyjny Re:Build z siedzibą w stanie Massachusetts pozyskał 2,1 mld dolarów inwestycji na rozszerzenie swoich możliwości produkcyjnych. Firma planuje przeznaczyć środki na wytwarzanie produktów technologicznych i uruchamianie nowych startupów przemysłowych, informuje TechCrunch.

Rundzie finansowania przewodziły General Catalyst oraz Strategic Investment Group banku JPMorganChase. Nie ujawniono innych uczestników rundy inwestycyjnej. Re:Build oświadczyła, że finansowanie ma zwiększyć jej zdolność do wytwarzania innowacyjnych produktów w Stanach Zjednoczonych.

Produkcja i startupy przemysłowe

Re:Build została założona w 2020 roku. Firma pozycjonuje się jako amerykańska odpowiedź na Shenzhen. Współpracuje z przedsiębiorstwami przemysłowymi, pomagając projektować, rozwijać i produkować wyroby na dużą skalę, w tym dla branży lotniczej i obronnej. Re:Build inkubuje również startupy na krytycznie ważnych i niedostatecznie obsługiwanych rynkach.

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Według firmy sieć Re:Build liczy ponad 2100 pracowników w Stanach Zjednoczonych i dysponuje ponad 2,4 mln stóp kwadratowych powierzchni produkcyjnej. Twierdzi również, że w ciągu sześciu lat działalności uruchomiła setki produktów i systemów produkcyjnych.

Związki z Amazonem i Slate Auto

Współzałożycielem Re:Build jest Jeff Wilke, były komercyjny CEO Amazona. Głównym dyrektorem Re:Build ds. technologii cyfrowych i produktów jest Wei Gao, który wcześniej był wiceprezesem Amazona i doradcą technicznym Jeffa Bezosa. Inni menedżerowie Re:Build również pracowali w Amazonie.

W 2023 roku Re:Build wyodrębniła startup Slate Auto, który rozwija niezwykle tani, podstawowy pickup z możliwością indywidualnego dostosowania. Pomysł na firmę Wilke i jego współzałożyciel Miles Arnone przedstawili w 2022 roku. Od tego czasu Slate Auto pozyskała co najmniej 1,4 mld dolarów, w tym środki z biura rodzinnego Bezosa.

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