Elon Musk opublikował pierwszy siedmiominutowy odcinek stworzonej przez sztuczną inteligencję adaptacji „Odysei” Homera. Wideo, będące początkiem planowanej produkcji AI, szybko wywołało krytykę użytkowników platformy X z powodu gwałtownych przejść między scenami, nienaturalnego wyglądu postaci i współczesnego języka angielskiego w dialogach, informuje Fortune.

Obietnica pełnometrażowej wersji

W lipcu Musk pisał na X, że do końca roku wyda pełnometrażową i „historycznie dokładną” wersję starożytnego greckiego eposu, liczącego około 2800 lat. Wcześniej wielokrotnie krytykował adaptację „Odysei” w reżyserii Christophera Nolana, nazywając ją zbyt „woke”. W szczególności Musk sprzeciwiał się decyzji o obsadzeniu czarnoskórej aktorki Lupity Nyong’o w rolach Heleny Trojańskiej i jej siostry Klitajmestry.

Użytkownicy X w odpowiedziach na zapowiedź projektu wskazywali, że klip wyraźnie nosi oznaki generowania przez AI. Jeden z komentujących stwierdził, że gwałtowne cięcia rzekomo pozwalają dostrzec miejsca użycia różnych zapytań tekstowych. Inni zwrócili uwagę na sprzeczność między deklarowaną historyczną dokładnością a angielskim językiem postaci. Jednocześnie część użytkowników uznała wideo za krok naprzód dla generatywnego wideo, mimo jego niedoskonałości.

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Narzędzie i zespół twórczy

Adaptację stworzono przy użyciu Grok Imagine — narzędzia SpaceXAI do generowania obrazów i wideo na podstawie zapytań tekstowych. Według publikacji usługa stała się publicznie dostępna w 2025 roku, a jej ostatnia aktualizacja została wydana w lipcu. Może generować wideo w rozdzielczości do 1080p.

Nad projektem pracowali również specjalizujący się w AI reżyser Dev Walker oraz Wonder Studios. Studio zostało założone w 2025 roku przez reżysera Justina Hackneya i przedsiębiorcę Xaviera Collinsa. W zapowiedzi nie sprecyzowano, ile odcinków łącznie będzie mieć wersja AI „Odysei”. SpaceXAI i Wonder Studios nie odpowiedziały na prośby Fortune o komentarz.

Film Nolana, w którym wykorzystano efekty praktyczne i rzeczywiste lokacje, od letniej premiery zarobił na całym świecie 1,79 mld dolarów i zajmuje drugie miejsce pod względem wpływów kasowych w tym roku.

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