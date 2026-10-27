埃隆·马斯克发布了由人工智能创作的荷马《奥德赛》改编作品的首个七分钟片段。这段作为计划中的AI作品开端的视频，因场景之间的突兀切换、人物不自然的外观以及对白使用现代英语，迅速引发X平台用户批评，《财富》报道。

承诺推出长片版本

马斯克7月在X上表示，他将在年底前发布这部约有2800年历史的古希腊史诗的长片且“历史准确”的版本。此前，他曾多次批评导演克里斯托弗·诺兰对《奥德赛》的改编，称其过于“woke”。具体而言，马斯克反对让黑人女演员露皮塔·尼永奥出演特洛伊的海伦及其姐姐克吕泰涅斯特拉的角色。

X用户在回复该项目公告时指出，这段视频明显带有AI生成的特征。一名评论者表示，突兀的镜头剪辑据称能让人看到使用不同文本提示词的位置。其他人则注意到，所宣称的历史准确性与角色使用英语之间存在矛盾。与此同时，部分用户认为，尽管存在缺陷，这段视频仍是生成式视频向前迈出的一步。

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工具和创作团队

该改编作品借助Grok Imagine制作，这是一款SpaceXAI工具，可根据文本提示词生成图像和视频。据该媒体报道，该服务于2025年向公众开放，其最新更新于7月发布。它可生成分辨率最高达1080p的视频。

专注于AI的导演德夫·沃克和Wonder Studios也参与了该项目。该工作室由导演贾斯汀·哈克尼和企业家泽维尔·柯林斯于2025年创立。公告未说明AI版《奥德赛》总共将有多少集。SpaceXAI和Wonder Studios未回应《财富》杂志的置评请求。

诺兰的电影使用了实景特效和真实取景地，自夏季上映以来全球票房已达17.9亿美元，在今年票房收入中排名第二。

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