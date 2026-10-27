Google已开放面向美国以外第三方应用商店的Android Registered App Stores计划申请。该计划将于2026年12月1日开始运行，旨在为获批平台提供一种在兼容Android设备上简化安装应用的方式，Ars Technica报道。

简化应用安装

获批商店的用户将能够像使用Google Play一样，通过一次点击安装应用。这类商店还将能够在后台更新应用，无需用户进行额外操作。

Google表示，该计划旨在为第三方商店提供一条更便捷的触达用户途径，同时维持Android生态系统的安全要求。这一机制不会在美国实施：根据Epic Games案件的法院裁决，替代商店可通过Google Play进行分发。目前，Aptoide是Google Play中已提供的此类商店之一。

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参与者条件

商店运营方必须确认其保护知识产权、删除非法内容，并为用户和开发者制定隐私政策。它们还必须持续采取安全措施，以避免助长恶意软件的传播。提交申请时，必须以英文提供相关文件，并上传该商店所有应用的副本。

参与该计划每年需支付1万美元，且必须在申请审核前缴纳费用。Google解释称，这些资金将用于覆盖该计划的额外支持费用。如果公司在商店中发现与恶意软件有关的问题，还可能收取额外的审核费用。

该支持计划在数十个国家推出，主要位于美国和欧洲以外。同时，该计划仅适用于运行当前Android 17版本的设备：支持将从Android 17 QPR2开始，预计该版本将在未来几周内推送至Pixel智能手机。

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