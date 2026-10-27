Google открыла прием заявок в программу Android Registered App Stores для сторонних магазинов приложений за пределами США. Программа начнет работать 1 декабря 2026 года и должна предоставить одобренным платформам упрощенный способ установки приложений на совместимые устройства Android, сообщает Ars Technica.

Упрощенная установка приложений

Пользователи одобренных магазинов смогут устанавливать приложения одним нажатием, подобно Google Play. Такие магазины также получат возможность обновлять приложения в фоновом режиме без дополнительных действий пользователя.

В Google заявили, что программа должна дать сторонним магазинам более удобный путь к пользователям, одновременно сохраняя требования к безопасности экосистемы Android. В США этот механизм действовать не будет: там, согласно судебному решению по делу Epic Games, альтернативные магазины могут распространяться через Google Play. Сейчас среди них в Google Play представлен Aptoide.

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Условия для участников

Операторы магазинов должны подтвердить защиту интеллектуальной собственности, удаление незаконного контента и наличие политики конфиденциальности для пользователей и разработчиков. От них также требуют постоянных мер безопасности, чтобы не облегчать распространение вредоносного программного обеспечения. При подаче заявки необходимо предоставить на английском языке соответствующую документацию и загрузить копии всех приложений магазина.

Участие в программе будет стоить 10 тысяч долларов в год, причем оплатить взнос необходимо до рассмотрения заявки. Google объясняет, что средства будут покрывать дополнительную поддержку программы. Компания также может взимать дополнительную плату за проверку, если обнаружит в магазине проблемы с вредоносным ПО.

Поддержку планируют внедрить в десятках стран, преимущественно за пределами США и Европы. В то же время программа будет работать только на устройствах с актуальными версиями Android 17: поддержка начнется с Android 17 QPR2, которая, как ожидается, в ближайшие недели поступит на смартфоны Pixel.

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