Google otworzył nabór do programu Android Registered App Stores dla zewnętrznych sklepów z aplikacjami poza Stanami Zjednoczonymi. Program zacznie działać 1 grudnia 2026 roku i ma zapewnić zatwierdzonym platformom uproszczony sposób instalowania aplikacji na kompatybilnych urządzeniach z Androidem, informuje Ars Technica.

Uproszczona instalacja aplikacji

Użytkownicy zatwierdzonych sklepów będą mogli instalować aplikacje jednym kliknięciem, podobnie jak w Google Play. Takie sklepy uzyskają również możliwość aktualizowania aplikacji w tle bez dodatkowych działań użytkownika.

Google oświadczył, że program ma zapewnić zewnętrznym sklepom wygodniejszą drogę do użytkowników, przy jednoczesnym zachowaniu wymogów bezpieczeństwa ekosystemu Androida. Mechanizm ten nie będzie działał w Stanach Zjednoczonych: tam, zgodnie z orzeczeniem sądu w sprawie Epic Games, alternatywne sklepy mogą być dystrybuowane za pośrednictwem Google Play. Obecnie wśród nich w Google Play jest dostępny Aptoide.

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Warunki dla uczestników

Operatorzy sklepów muszą potwierdzić ochronę własności intelektualnej, usuwanie nielegalnych treści oraz posiadanie polityki prywatności dla użytkowników i deweloperów. Wymaga się od nich także stałych działań na rzecz bezpieczeństwa, aby nie ułatwiać rozpowszechniania złośliwego oprogramowania. Przy składaniu wniosku należy dostarczyć odpowiednią dokumentację w języku angielskim oraz przesłać kopie wszystkich aplikacji sklepu.

Udział w programie będzie kosztował 10 tys. dolarów rocznie, przy czym opłatę należy uiścić przed rozpatrzeniem wniosku. Google wyjaśnia, że środki pokryją dodatkowe wsparcie programu. Firma może również pobrać dodatkową opłatę za weryfikację, jeśli wykryje w sklepie problemy związane ze złośliwym oprogramowaniem.

Wsparcie ma zostać wprowadzone w dziesiątkach krajów, głównie poza Stanami Zjednoczonymi i Europą. Jednocześnie program będzie działał wyłącznie na urządzeniach z aktualnymi wersjami Androida 17: obsługa rozpocznie się od Androida 17 QPR2, który, jak się oczekuje, trafi na smartfony Pixel w najbliższych tygodniach.

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