总部位于达拉斯的投资公司Disruptive宣布设立一只规模为100亿美元的基金，用于为至少10家处于后期发展阶段的公司提供融资。据TechCrunch报道，单笔投资规模可能达到10亿美元。

投资人工智能和国防技术

这只新基金计划主要投向资本密集型领域，包括人工智能和国防技术。本月早些时候，《华尔街日报》报道称，Disruptive正在为该基金募集资金，当时已获得投资者至少75亿美元的出资承诺。

Disruptive由石油业亿万富翁马文·戴维斯的孙子亚历克斯·戴维斯于2012年创立。该公司此前投资的企业包括Palantir、Airbnb和Spotify。

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首只没有确定投资组合的基金

这是Disruptive首只盲池基金，投资者承诺提供资金时，并不预先知道具体哪些公司将获得融资。在此之前，该公司通过针对单笔交易设立的特殊架构筹集资金。

近年来，Disruptive还投资了芯片开发商Groq，以及开发人工智能语音生成技术的公司ElevenLabs。彭博社写道，Disruptive向其投资者表示，其对初创企业约19亿美元的投资已带来超过60亿美元的回报。据《达拉斯商业日报》报道，这只新基金是得克萨斯州募集规模最大的风险投资基金。

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