NASA“毅力号”火星车在火星北半球的耶泽罗陨石坑发现了大小约100纳米的超细尘埃颗粒。这大约比人类头发细500倍，Channel NewsAsia报道。

两类尘埃

“毅力号”自2021年着陆以来一直在耶泽罗陨石坑地区工作。这些颗粒是在火星车设备上记录到的，其中包括未来宇航服可能使用的材料样本。

此前的测量可区分直径约为3微米及以下的火星尘埃颗粒。行星X射线岩石化学仪器，即PIXL，记录了两类更小的颗粒：大小约100纳米的超细颗粒，以及直径小于2.5微米的细颗粒。后者大约比人类头发细30倍。

这些结果在发表于《美国国家科学院院刊》的研究中有所描述。

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为人类飞行做准备

圣路易斯华盛顿大学行星科学家斯科特·范博梅尔指出，较小的颗粒更有可能深入人体，且更难从体内排出。同时，他强调，危险程度取决于剂量和暴露持续时间。

火星尘埃含有二氧化硅、铁化合物和氯化合物，包括高氯酸盐；在足够高的剂量下，这些物质在地球上是有害的。研究人员评估认为，这类细小颗粒可能进入宇航员肺部、进入血液循环并损害重要器官。

“毅力号”携带了大小约20毫米的合成纤维Vectran和防护涂层Teflon样本。Vectran能够截留较大的尘埃颗粒，而Teflon上沉积的尘埃较少，但颗粒更细。NASA还在研究宇航服对接系统和双舱气闸的设计，这些设计可在未来载人火星任务期间限制尘埃进入居住舱。

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