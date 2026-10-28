Ровер Perseverance виявив на Марсі пил завширшки 100 нанометрів — Channel NewsAsia

Марсохід NASA Perseverance виявив у кратері Єзеро в Північній півкулі Марса наддрібні частинки пилу розміром приблизно 100 нанометрів. Це орієнтовно у 500 разів тонше за людську волосину, повідомляє Channel NewsAsia.

Дві категорії пилу

Perseverance працює в районі кратера Єзеро з моменту посадки у 2021 році. Частинки зафіксували на обладнанні марсохода, зокрема на зразках матеріалів, які можуть використовувати для майбутніх скафандрів.

Раніше вимірювання дозволяли розрізняти частинки марсіанського пилу діаметром приблизно до 3 мікрометрів. Прилад Planetary Instrument for X-ray Lithochemistry, або PIXL, задокументував дві категорії ще менших частинок: наддрібні розміром близько 100 нанометрів і дрібні — діаметром менш як 2,5 мікрометра. Останні приблизно у 30 разів тонші за людську волосину.

Ці результати описано в дослідженні, опублікованому в журналі Proceedings of the National Academy of Sciences.

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Підготовка до польотів людей

Планетолог Вашингтонського університету в Сент-Луїсі Скотт ВанБоммел зазначив, що менші частинки мають вищий потенціал проникати глибше в організм людини та важче з нього виводитися. Водночас він наголосив: небезпека залежить від дози й тривалості впливу.

Марсіанський пил містить кремнезем, сполуки заліза та хлорні сполуки, зокрема перхлорати, які за достатньо високих доз є шкідливими на Землі. За оцінкою дослідників, такі дрібні частинки потенційно можуть проникати в легені астронавтів, потрапляти до кровотоку та пошкоджувати життєво важливі органи.

На борту Perseverance є зразки синтетичного волокна Vectran і захисного покриття Teflon розміром близько 20 міліметрів. Vectran утримував більші частинки пилу, тоді як на Teflon осідало менше пилу, але він був дрібнішим. NASA також вивчає конструкції стикувальних систем для скафандрів і двокамерних шлюзів, які можуть обмежити потрапляння пилу до житлових модулів під час майбутніх пілотованих місій на Марс.

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