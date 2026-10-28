Марсоход NASA Perseverance обнаружил в кратере Езеро в Северном полушарии Марса ультрамелкие частицы пыли размером около 100 нанометров. Это примерно в 500 раз тоньше человеческого волоса, сообщает Channel NewsAsia.

Две категории пыли

Perseverance работает в районе кратера Езеро с момента посадки в 2021 году. Частицы зафиксировали на оборудовании марсохода, в частности на образцах материалов, которые могут использовать для будущих скафандров.

Ранее измерения позволяли различать частицы марсианской пыли диаметром примерно до 3 микрометров. Прибор Planetary Instrument for X-ray Lithochemistry, или PIXL, задокументировал две категории ещё более мелких частиц: ультрамелкие размером около 100 нанометров и мелкие — диаметром менее 2,5 микрометра. Последние примерно в 30 раз тоньше человеческого волоса.

Эти результаты описаны в исследовании, опубликованном в журнале Proceedings of the National Academy of Sciences.

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Подготовка к полётам людей

Планетолог Вашингтонского университета в Сент-Луисе Скотт ВанБоммел отметил, что более мелкие частицы имеют более высокий потенциал проникать глубже в организм человека и сложнее выводятся из него. В то же время он подчеркнул, что опасность зависит от дозы и продолжительности воздействия.

Марсианская пыль содержит кремнезём, соединения железа и соединения хлора, в том числе перхлораты, которые при достаточно высоких дозах вредны на Земле. По оценке исследователей, такие мелкие частицы потенциально могут проникать в лёгкие астронавтов, попадать в кровоток и повреждать жизненно важные органы.

На борту Perseverance имеются образцы синтетического волокна Vectran и защитного покрытия Teflon размером около 20 миллиметров. Vectran удерживал более крупные частицы пыли, тогда как на Teflon оседало меньше пыли, но она была мельче. NASA также изучает конструкции стыковочных систем для скафандров и двухкамерных шлюзов, которые могут ограничить попадание пыли в жилые модули во время будущих пилотируемых миссий на Марс.

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