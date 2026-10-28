Łazik NASA Perseverance wykrył w kraterze Jezero na półkuli północnej Marsa ultradrobne cząstki pyłu o rozmiarze około 100 nanometrów. To około 500 razy mniej niż grubość ludzkiego włosa, informuje Channel NewsAsia.

Dwie kategorie pyłu

Perseverance działa w rejonie krateru Jezero od lądowania w 2021 roku. Cząstki zarejestrowano na wyposażeniu łazika, w tym na próbkach materiałów, które mogą zostać wykorzystane w przyszłych skafandrach.

Wcześniejsze pomiary pozwalały rozróżniać marsjańskie cząstki pyłu o średnicy do około 3 mikrometrów. Instrument Planetary Instrument for X-ray Lithochemistry, czyli PIXL, udokumentował dwie kategorie jeszcze mniejszych cząstek: ultradrobne o rozmiarze około 100 nanometrów oraz drobne — o średnicy mniejszej niż 2,5 mikrometra. Te ostatnie są około 30 razy cieńsze od ludzkiego włosa.

Wyniki te opisano w badaniu opublikowanym w czasopiśmie Proceedings of the National Academy of Sciences.

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Przygotowania do lotów ludzi

Planetolog z Washington University in St. Louis Scott VanBommel zauważył, że mniejsze cząstki mają większy potencjał, by wnikać głębiej do ludzkiego organizmu, i trudniej je z niego usunąć. Jednocześnie podkreślił, że zagrożenie zależy od dawki i czasu ekspozycji.

Marsjański pył zawiera krzemionkę, związki żelaza oraz związki chloru, w tym nadchlorany, które przy odpowiednio wysokich dawkach są szkodliwe na Ziemi. Według oceny badaczy tak drobne cząstki mogą potencjalnie przedostawać się do płuc astronautów, trafiać do krwiobiegu i uszkadzać narządy niezbędne do życia.

Na pokładzie Perseverance znajdują się próbki syntetycznego włókna Vectran i ochronnej powłoki Teflon o rozmiarze około 20 milimetrów. Vectran zatrzymywał większe cząstki pyłu, natomiast na Teflonie osiadało mniej pyłu, ale był on drobniejszy. NASA bada również konstrukcje systemów łączenia skafandrów i dwukomorowych śluz, które mogą ograniczyć przedostawanie się pyłu do modułów mieszkalnych podczas przyszłych załogowych misji na Marsa.

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