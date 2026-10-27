Disruptive залучила $10 млрд для інвестицій у щонайменше 10 компаній — TechCrunch

Інвестиційна компанія Disruptive, що базується в Далласі, оголосила про фонд обсягом 10 млрд доларів для фінансування щонайменше 10 компаній на пізніх стадіях розвитку. Як повідомляє TechCrunch, розмір окремих інвестицій може сягати 1 млрд доларів.

Інвестиції у ШІ та оборонні технології

Новий фонд планують спрямувати насамперед у капіталомісткі напрями, зокрема у сферу штучного інтелекту та оборонних технологій. Раніше цього місяця The Wall Street Journal повідомляв, що Disruptive шукала кошти для фонду й на той час уже мала щонайменше 7,5 млрд доларів зобов’язань від інвесторів.

Компанію Disruptive заснував у 2012 році Алекс Девіс, онук мільярдера з нафтової галузі Марвіна Девіса. Серед попередніх інвестицій фірми — Palantir, Airbnb і Spotify.

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Перший фонд без визначеного портфеля

Це перший для Disruptive фонд типу blind pool, коли інвестори зобов’язуються надати кошти, не знаючи наперед, які саме компанії отримають фінансування. До цього фірма залучала гроші через спеціальні структури для окремих угод.

Останніми роками Disruptive інвестувала, зокрема, у розробника чипів Groq та компанію ElevenLabs, що створює технології генерації голосу за допомогою ШІ. Bloomberg писав, що Disruptive повідомила своїм інвесторам про повернення понад 6 млрд доларів за приблизно 1,9 млрд доларів вкладень у стартапи. За даними Dallas Business Journal, новий фонд є найбільшим венчурним фондом, залученим у Техасі.

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