Инвестиционная компания Disruptive, базирующаяся в Далласе, объявила о фонде объемом $10 млрд для финансирования как минимум 10 компаний на поздних стадиях развития. Как сообщает TechCrunch, размер отдельных инвестиций может достигать $1 млрд.

Инвестиции в ИИ и оборонные технологии

Новый фонд планируют направить прежде всего в капиталоемкие направления, в частности в сферу искусственного интеллекта и оборонных технологий. Ранее в этом месяце The Wall Street Journal сообщал, что Disruptive искала средства для фонда и на тот момент уже имела как минимум $7,5 млрд обязательств от инвесторов.

Компанию Disruptive основал в 2012 году Алекс Дэвис, внук миллиардера из нефтяной отрасли Марвина Дэвиса. Среди предыдущих инвестиций фирмы — Palantir, Airbnb и Spotify.

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Первый фонд без определенного портфеля

Это первый для Disruptive фонд типа blind pool, при котором инвесторы обязуются предоставить средства, не зная заранее, какие именно компании получат финансирование. До этого фирма привлекала деньги через специальные структуры для отдельных сделок.

В последние годы Disruptive инвестировала, в частности, в разработчика чипов Groq и компанию ElevenLabs, создающую технологии генерации голоса с помощью ИИ. Bloomberg писал, что Disruptive сообщила своим инвесторам о возврате более $6 млрд при примерно $1,9 млрд вложений в стартапы. По данным Dallas Business Journal, новый фонд является крупнейшим венчурным фондом, привлеченным в Техасе.

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