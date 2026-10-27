Firma inwestycyjna Disruptive z siedzibą w Dallas ogłosiła fundusz o wartości 10 mld dolarów na finansowanie co najmniej 10 spółek na późnych etapach rozwoju. Jak podaje TechCrunch, wartość pojedynczych inwestycji może sięgać 1 mld dolarów.

Inwestycje w AI i technologie obronne

Nowy fundusz ma być skierowany przede wszystkim do kapitałochłonnych sektorów, w tym sztucznej inteligencji i technologii obronnych. Na początku tego miesiąca The Wall Street Journal informował, że Disruptive poszukiwała środków na fundusz i w tamtym czasie miała już co najmniej 7,5 mld dolarów zobowiązań od inwestorów.

Firma Disruptive została założona w 2012 roku przez Alexa Davisa, wnuka miliardera z branży naftowej Marvina Davisa. Wśród wcześniejszych inwestycji firmy są Palantir, Airbnb i Spotify.

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Pierwszy fundusz bez określonego portfela

To pierwszy fundusz typu blind pool dla Disruptive, w którym inwestorzy zobowiązują się przekazać środki, nie wiedząc z wyprzedzeniem, które dokładnie spółki otrzymają finansowanie. Wcześniej firma pozyskiwała pieniądze poprzez specjalne struktury dla poszczególnych transakcji.

W ostatnich latach Disruptive inwestowała między innymi w producenta chipów Groq oraz ElevenLabs, firmę tworzącą technologie generowania głosu za pomocą AI. Bloomberg pisał, że Disruptive poinformowała swoich inwestorów o zwrocie ponad 6 mld dolarów przy około 1,9 mld dolarów zainwestowanych w startupy. Według Dallas Business Journal nowy fundusz jest największym funduszem venture capital pozyskanym w Teksasie.

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