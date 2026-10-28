TikTok uruchomił Must Eat w trzech regionach USA — The Verge

TikTok uruchomił przewodnik po restauracjach Must Eat, który początkowo jest dostępny w Nowym Jorku, Los Angeles i rejonie Zatoki San Francisco. W sekcji można wyszukiwać lokale w pobliżu, zostawiać opinie, dzwonić do restauracji i rezerwować stoliki.

Rekomendacje na podstawie postów

Jak podaje The Verge, nowa usługa została stworzona na podstawie 40 milionów postów, opinii i komentarzy o lokalach gastronomicznych opublikowanych na TikToku. Przewodnik wykorzystuje filmy i dyskusje o popularnych lokalnych restauracjach do tworzenia rekomendacji.

Podczas prezentacji dyrektor generalny TikToka w USA Adam Presser nazwał Must Eat zbiorem rozmów, które odbywają się na platformie między twórcami treści, restauratorami i użytkownikami publikującymi filmy lub komentarze o lokalnych lokalach.

Więcej aktualnych wiadomości na kanale UA.News w Telegramie Telegram.

Kategorie i filtry

Must Eat podzielono na zakładki „lokale codzienne” i „wykwintne restauracje”. Użytkownicy mogą sortować wyniki według oceny, odległości, rodzaju kuchni i lokali, które są obecnie otwarte. Na stronie każdej restauracji dostępne są linki do filmów na jej temat opublikowanych na TikToku, a sam lokal można zapisać, aby obejrzeć go później.

Wśród restauracji prezentowanych w Nowym Jorku są Golden Diner, Semma i Via Carota. TikTok oświadczył, że restauracje nie mogą płacić za umieszczenie na listach rekomendacji Must Eat.

Czytaj nas na