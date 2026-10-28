TikTok запустил Must Eat в трёх регионах США — The Verge

TikTok запустил ресторанный гид Must Eat, который сначала доступен в Нью-Йорке, Лос-Анджелесе и районе залива Сан-Франциско. В разделе можно искать заведения поблизости, оставлять отзывы, звонить в рестораны и бронировать столики.

Рекомендации на основе публикаций

Как сообщает The Verge, новый сервис создан на основе 40 миллионов публикаций, отзывов и комментариев о заведениях общественного питания, опубликованных в TikTok. Гид использует видео и обсуждения популярных местных ресторанов для формирования рекомендаций.

Генеральный директор TikTok в США Адам Прессер на презентации назвал Must Eat собранием разговоров, которые происходят на платформе между создателями контента, рестораторами и пользователями, публикующими видео или комментарии о местных заведениях.

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Категории и фильтры

Must Eat разделён на вкладки «повседневные заведения» и «изысканные рестораны». Пользователи могут сортировать результаты по рейтингу, расстоянию, типу кухни и заведениям, которые в настоящее время открыты. На странице каждого ресторана доступны ссылки на видео о нём, опубликованные в TikTok, а само заведение можно сохранить для просмотра позже.

Среди ресторанов, представленных в Нью-Йорке, есть Golden Diner, Semma и Via Carota. В TikTok заявили, что рестораны не могут платить за попадание в рекомендательные списки Must Eat.

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