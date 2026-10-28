Исследователи Окинавского института науки и технологий (OIST) создали прототип портативной платформы для выявления пер- и полифторалкильных веществ (PFAS) в воде без необходимости отправлять образцы в специализированную лабораторию. О разработке сообщает News-Medical.

PFAS — синтетические химические вещества, устойчивые к разрушению, которые могут накапливаться в воде, почве и живых организмах. Их часто называют «вечными химикатами». Традиционный анализ PFAS предусматривает отбор проб и их транспортировку в лаборатории, оснащенные масс-спектрометрами, что требует времени и средств.

Синтетические антитела для сенсора

Устройство использует молекулярно-импринтированные полимеры (MIP), предназначенные для связывания с целевыми молекулами PFAS. Такие полимеры формируют вокруг нужного вещества, после чего его удаляют. В результате остается структура, способная повторно распознавать и захватывать эту молекулу, поэтому MIP также называют синтетическими антителами.

Больше актуальных новостей — в Telegram-канале UA.News Telegram.

Сенсор фиксирует изменения электрического тока, когда молекулы PFAS связываются с полимерным покрытием. По данным разработчиков, большее изменение тока соответствует более высокой концентрации веществ в образце воды. Для измерения не требуются дополнительные химические реагенты.

Прототип для PFOA и PFOS

Для прототипа исследователи методом трафаретной печати изготовили 100 одноразовых электродов на повторно использованной ткани за несколько часов. Электроды покрыли MIP, специфичными к PFAS, и подключили к доступным в продаже потенциостатам — приборам для измерения электрических сигналов, которые можно подключать напрямую к смартфону или ноутбуку.

Прототип настроен на выявление двух распространенных представителей этой группы — PFOS и PFOA. Авторы работы, описанной в журнале Biosensors and Bioelectronics, отмечают, что метод изготовления MIP является модульным: целевую молекулу можно заменить другим веществом из группы PFAS. В то же время они подчеркнули, что технология требует дальнейшей разработки и полевой валидации.

Читай нас в