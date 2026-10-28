Naukowcy z Okinawskiego Instytutu Nauki i Technologii (OIST) stworzyli prototyp przenośnej platformy do wykrywania substancji per- i polifluoroalkilowych (PFAS) w wodzie bez konieczności wysyłania próbek do specjalistycznego laboratorium. O opracowaniu informuje News-Medical.

PFAS to syntetyczne substancje chemiczne odporne na rozkład, które mogą gromadzić się w wodzie, glebie i organizmach żywych. Często nazywa się je „wiecznymi chemikaliami”. Tradycyjna analiza PFAS obejmuje pobieranie próbek i ich transport do laboratoriów wyposażonych w spektrometry mas, co wymaga czasu i pieniędzy.

Syntetyczne przeciwciała dla sensora

Urządzenie wykorzystuje polimery z odciskiem molekularnym (MIP), zaprojektowane do wiązania się z docelowymi cząsteczkami PFAS. Takie polimery tworzy się wokół potrzebnej substancji, po czym jest ona usuwana. W rezultacie pozostaje struktura zdolna ponownie rozpoznawać i wychwytywać tę cząsteczkę, dlatego MIP nazywane są także syntetycznymi przeciwciałami.

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Sensor rejestruje zmiany prądu elektrycznego, gdy cząsteczki PFAS wiążą się z polimerową powłoką. Według twórców większa zmiana prądu odpowiada wyższemu stężeniu substancji w próbce wody. Do pomiaru nie są potrzebne dodatkowe odczynniki chemiczne.

Prototyp dla PFOA i PFOS

Na potrzeby prototypu badacze metodą sitodruku wyprodukowali w ciągu kilku godzin 100 jednorazowych elektrod na ponownie wykorzystanej tkaninie. Elektrody pokryto MIP specyficznymi dla PFAS i podłączono do dostępnych na rynku potencjostatów — urządzeń do pomiaru sygnałów elektrycznych, które można podłączyć bezpośrednio do smartfona lub laptopa.

Prototyp jest dostosowany do wykrywania dwóch powszechnych przedstawicieli tej grupy — PFOS i PFOA. Autorzy pracy opisanej w czasopiśmie Biosensors and Bioelectronics zaznaczają, że metoda wytwarzania MIP jest modułowa: docelową cząsteczkę można zastąpić inną substancją z grupy PFAS. Jednocześnie podkreślili, że technologia wymaga dalszego rozwoju i walidacji terenowej.

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