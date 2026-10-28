冲绳科学技术研究所（OIST）的研究人员开发了一种便携式平台原型，可检测水中的全氟和多氟烷基物质（PFAS），无需将样本送往专业实验室。News-Medical对此报道。

PFAS是耐降解的合成化学物质，可在水、土壤和生物体内积累。它们常被称为“永久化学物质”。传统的PFAS分析需要采集样本并将其运送至配备质谱仪的实验室，这需要时间和资金。

用于传感器的合成抗体

该设备使用分子印迹聚合物（MIP），其设计目的是与目标PFAS分子结合。这类聚合物围绕所需物质形成，随后将该物质移除。最终留下的结构能够再次识别和捕获该分子，因此MIP也被称为合成抗体。

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当PFAS分子与聚合物涂层结合时，传感器会记录电流变化。开发人员表示，电流变化越大，对应水样中物质的浓度越高。测量不需要额外的化学试剂。

用于PFOA和PFOS的原型

为制作原型，研究人员通过丝网印刷法在重复使用的织物上于数小时内制成了100个一次性电极。电极涂覆了针对PFAS的MIP，并连接到市售恒电位仪——可直接连接智能手机或笔记本电脑的电信号测量设备。

该原型可检测这一组物质中两种常见代表物：PFOS和PFOA。该研究发表于《Biosensors and Bioelectronics》期刊，作者指出，MIP的制造方法具有模块化特点：目标分子可以替换为PFAS组中的另一种物质。同时，他们强调，这项技术仍需要进一步开发和现场验证。

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