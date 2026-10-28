Дочерняя структура xAI, компания MZX, предлагает выкупить дома в районе Саутхейвена, штат Миссисипи, при условии отказа владельцев от возможных претензий, связанных с иском по поводу местного дата-центра и электростанции. Об этом сообщает The Verge со ссылкой на The Guardian.

По данным издания, риелтор, обходивший дома в районе, сообщил одному из жителей о планах xAI приобрести 418 домов. Он также заявил, что 18 владельцев уже планируют продать недвижимость. Арендаторы рассказали, что после согласия владельцев на продажу получают уведомления о необходимости выехать в течение 60 дней.

Условие продажи

Как пишет Mississippi Free Press, несколько домохозяйств получили письмо, в котором MZX отрицает все выдвинутые против нее обвинения. В то же время компания заявила, что нуждается в недвижимости для деловых целей и через брокера предлагает ее приобрести.

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В случае согласия на продажу владельцы должны подписать договор купли-продажи и отдельное соглашение об отказе от претензий при закрытии сделки. Согласно условиям письма, это лишит их права требовать компенсацию по делу Haley или подавать собственные иски, связанные с предприятием в Саутхейвене.

Иски по поводу дата-центра

Иск подали трое жителей, которые утверждают, что крупный дата-центр xAI и газовые турбины вызывают почти постоянный шум и вибрации. xAI строит два объекта Colossus в Мемфисе и размещает дата-центр Macrohardrr вместе с электростанцией в Саутхейвене недалеко от границы со штатом Теннесси.

Отдельно против xAI судится Национальная ассоциация содействия прогрессу цветного населения (NAACP). Организация утверждает, что компания эксплуатирует в Саутхейвене десятки метановых газовых турбин без необходимых разрешений. Ранее в этом месяце федеральный судья заблокировал попытку администрации Трампа добиться закрытия этого дела.

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