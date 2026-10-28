Spółka zależna xAI, MZX, oferuje wykup domów w rejonie Southaven w stanie Missisipi pod warunkiem, że właściciele zrzekną się potencjalnych roszczeń związanych z pozwem dotyczącym lokalnego centrum danych i elektrowni. Informuje o tym The Verge, powołując się na The Guardian.

Według publikacji agent nieruchomości, który chodził od domu do domu w tej okolicy, poinformował jednego z mieszkańców o planach xAI dotyczących zakupu 418 domów. Stwierdził również, że 18 właścicieli już planuje sprzedać swoje nieruchomości. Najemcy powiedzieli, że gdy właściciele zgodzą się na sprzedaż, otrzymują zawiadomienia o konieczności wyprowadzki w ciągu 60 dni.

Warunek sprzedaży

Jak pisze Mississippi Free Press, kilka gospodarstw domowych otrzymało list, w którym MZX zaprzecza wszystkim stawianym jej zarzutom. Jednocześnie firma zaznaczyła, że potrzebuje tych nieruchomości do celów biznesowych i za pośrednictwem brokera oferuje ich zakup.

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W przypadku zgody na sprzedaż właściciele muszą podpisać umowę kupna-sprzedaży oraz odrębną umowę o zrzeczeniu się roszczeń przy finalizacji transakcji. Zgodnie z warunkami listu pozbawi ich to prawa do ubiegania się o odszkodowanie w sprawie Haley lub składania własnych pozwów związanych z zakładem w Southaven.

Pozwy dotyczące centrum danych

Pozew złożyło troje mieszkańców, którzy twierdzą, że duże centrum danych xAI i turbiny gazowe powodują niemal ciągły hałas i wibracje. xAI buduje dwa obiekty Colossus w Memphis i umieszcza centrum danych Macrohardrr wraz z elektrownią w Southaven, w pobliżu granicy ze stanem Tennessee.

Osobno przeciwko xAI pozywa Narodowe Stowarzyszenie na rzecz Popierania Ludności Kolorowej (NAACP). Organizacja twierdzi, że firma eksploatuje w Southaven dziesiątki metanowych turbin gazowych bez wymaganych zezwoleń. Wcześniej w tym miesiącu sędzia federalny zablokował próbę administracji Trumpa, by doprowadzić do zamknięcia tej sprawy.

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