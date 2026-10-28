xAI пропонує викупити будинки в Міссісіпі в обмін на відмову від претензій — The Verge

Дочірня структура xAI, компанія MZX, пропонує викупити будинки в районі Саутхейвена, штат Міссісіпі, за умови відмови власників від можливих претензій, пов’язаних із позовом щодо місцевого дата-центру та електростанції. Про це повідомляє The Verge із посиланням на The Guardian.

За даними видання, рієлтор, який обходив будинки в районі, повідомив одному з мешканців про плани xAI придбати 418 будинків. Він також заявив, що 18 власників уже планують продати нерухомість. Орендарі розповіли, що після згоди власників на продаж отримують повідомлення про необхідність виїхати протягом 60 днів.

Умова продажу

Як пише Mississippi Free Press, кілька домогосподарств отримали лист, у якому MZX заперечує всі висунуті проти неї звинувачення. Водночас компанія зазначила, що потребує нерухомості для бізнес-цілей і через брокера пропонує її придбати.

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У разі згоди на продаж власники мають підписати договір купівлі-продажу та окрему угоду про відмову від претензій під час закриття угоди. За умовами листа, це позбавить їх права вимагати відшкодування у справі Haley або подавати власні позови, пов’язані з підприємством у Саутхейвені.

Позови щодо дата-центру

Позов подали троє мешканців, які стверджують, що великий дата-центр xAI та газові турбіни спричиняють майже постійний шум і вібрації. xAI будує два об’єкти Colossus у Мемфісі та розміщує дата-центр Macrohardrr разом з електростанцією в Саутхейвені поблизу кордону зі штатом Теннессі.

Окремо проти xAI позивається Національна асоціація сприяння прогресу кольорового населення (NAACP). Організація стверджує, що компанія експлуатує в Саутхейвені десятки метанових газових турбін без необхідних дозволів. Раніше цього місяця федеральний суддя заблокував спробу адміністрації Трампа домогтися закриття цієї справи.

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