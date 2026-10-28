xAI的子公司MZX提出收购密西西比州绍斯黑文地区的住宅，条件是业主放弃与当地数据中心和发电厂诉讼有关的潜在索赔。The Verge报道，消息援引自《卫报》。

据该媒体报道，一名在该地区逐户走访的房地产经纪人告诉一名居民，xAI计划购买418栋住宅。他还表示，已有18名业主计划出售房产。租户称，业主同意出售后，他们会收到通知，要求在60天内搬离。

出售条件

据Mississippi Free Press报道，数个家庭收到一封信，MZX在信中否认针对其提出的所有指控。同时，该公司表示出于商业目的需要这些房产，并通过经纪人提出收购。

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如果同意出售，业主必须在交易完成时签署购房协议及一份单独的放弃索赔协议。根据该信的条款，这将使他们失去在Haley案中要求赔偿的权利，或就绍斯黑文设施提起自己的诉讼。

围绕数据中心的诉讼

三名居民提起诉讼，称xAI的大型数据中心和燃气轮机造成几乎持续不断的噪音和震动。xAI正在孟菲斯建设两处Colossus设施，并在靠近田纳西州边界的绍斯黑文，将Macrohardrr数据中心与一座发电厂设在一起。

全国有色人种协进会（NAACP）还单独起诉了xAI。该组织称，该公司在绍斯黑文运营数十台甲烷燃气轮机，却没有取得必要许可。本月早些时候，一名联邦法官阻止了特朗普政府试图促成该案被驳回的行动。

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