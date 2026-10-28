W Wielkiej Brytanii minister finansów John Healey 28 października ogłosił plany wsparcia rozwoju centrów danych. Podczas przedstawiania budżetu w parlamencie oświadczył, że operatorom takich obiektów planuje się zapewnić priorytetowy dostęp do sieci elektroenergetycznej pod warunkiem spełnienia określonych wymogów.

Warunki dla operatorów

Jak informuje Channel NewsAsia, rząd ma uruchomić nowy program British Data Centre Covenant. Przewiduje on, że operatorzy centrów danych będą inwestować w lokalne społeczności, tworzyć miejsca pracy i dbać o ochronę zasobów wodnych.

W zamian firmom planuje się zapewnić priorytetowe przyłączenie do sieci elektroenergetycznej. W razie potrzeby mogą one również otrzymać zgodę na budowę własnych obiektów wytwarzających energię elektryczną na terenach centrów danych.

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AI i bezpieczeństwo danych

Healey powiązał inicjatywę z celami rządu w dziedzinie sztucznej inteligencji i bezpieczeństwa narodowego. Jak stwierdził, w obliczu rozpowszechniania się technologii AI władze dążą do przechowywania w Wielkiej Brytanii wrażliwych danych wykorzystywanych przez służby państwowe i siły zbrojne.

Minister poinformował również o AI Challenge Prize, mającej zachęcać do wykorzystywania sztucznej inteligencji w usługach publicznych. Ponadto rząd przewidział finansowanie wsparcia dla pracowników dostosowujących się do zmian technologicznych.

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