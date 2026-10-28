У Британії оголосили пріоритетне підключення дата-центрів до мережі — Channel NewsAsia

У Великій Британії міністр фінансів Джон Гілі 28 жовтня оголосив про плани підтримати розвиток дата-центрів. Під час представлення бюджету в парламенті він заявив, що операторам таких об’єктів планують надавати пріоритетний доступ до електромережі за виконання визначених умов.

Умови для операторів

Як повідомляє Channel NewsAsia, уряд має запустити нову програму British Data Centre Covenant. Вона передбачає, що оператори дата-центрів інвестуватимуть у місцеві громади, створюватимуть робочі місця та дбатимуть про захист водних ресурсів.

В обмін на це компаніям планують забезпечити пріоритетне підключення до електромережі. За потреби їм також можуть дозволити будувати на території дата-центрів власні об’єкти для виробництва електроенергії.

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ШІ та безпека даних

Гілі пов’язав ініціативу з цілями уряду у сфері штучного інтелекту та національної безпеки. За його словами, влада прагне зберігати у Великій Британії чутливі дані, якими користуються державні служби та збройні сили, на тлі поширення технологій ШІ.

Міністр також повідомив про AI Challenge Prize для заохочення використання штучного інтелекту в державних послугах. Крім того, уряд передбачив фінансування підтримки працівників, які пристосовуються до технологічних змін.

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