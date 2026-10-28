В Британии объявили о приоритетном подключении дата-центров к сети — Channel NewsAsia
В Великобритании министр финансов Джон Хили 28 октября объявил о планах поддержать развитие дата-центров. Во время представления бюджета в парламенте он заявил, что операторам таких объектов планируют предоставлять приоритетный доступ к электросети при выполнении установленных условий.
Условия для операторов
Как сообщает Channel NewsAsia, правительство должно запустить новую программу British Data Centre Covenant. Она предусматривает, что операторы дата-центров будут инвестировать в местные сообщества, создавать рабочие места и заботиться о защите водных ресурсов.
В обмен на это компаниям планируют обеспечить приоритетное подключение к электросети. При необходимости им также могут разрешить строить на территории дата-центров собственные объекты по производству электроэнергии.
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ИИ и безопасность данных
Хили связал инициативу с целями правительства в сфере искусственного интеллекта и национальной безопасности. По его словам, на фоне распространения технологий ИИ власти стремятся хранить в Великобритании чувствительные данные, которыми пользуются государственные службы и вооружённые силы.
Министр также сообщил об AI Challenge Prize для поощрения использования искусственного интеллекта в государственных услугах. Кроме того, правительство предусмотрело финансирование поддержки работников, адаптирующихся к технологическим изменениям.