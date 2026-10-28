Projekty kablowe Google, Meta i Verizon znalazły się na liście dziesięciu linii transpacyficznych, które indeks ocenia jako najbardziej podatne na potencjalny sabotaż i chińskie taktyki „szarej strefy”. Informuje o tym Ars Technica, powołując się na raport opublikowany przez Amerykańską Komisję ds. Oceny Gospodarczych i Bezpieczeństwa Relacji z Chinami.

Najwyższe ryzyko w pobliżu Tajwanu

Indeks podatności kabli transpacyficznych przygotował londyński ośrodek analityczny China Strategic Risks Institute na zlecenie komisji. Autorzy uwzględnili głębokość ułożenia linii, intensywność żeglugi w pobliżu, strukturę własności, wyłączną strefę ekonomiczną i szersze roszczenia terytorialne Chin, a także obecność połączenia z Tajwanem.

Według oceny badaczy najwyższe ryzyko koncentruje się w pobliżu Tajwanu, Japonii i Filipin. Część kabli łączących ten region ze Stanami Zjednoczonymi przebiega przez płytkie wody i obszary o intensywnej żegludze. Do pięciu najbardziej ryzykownych zaliczono projekt TPU, w którym Google ma znaczący udział, kabel ORCA firmy Meta oraz E2A, którego współwłaścicielami są Verizon i firmy z Japonii, Korei Południowej oraz Tajwanu.

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Ryzyko przeciążenia tras

W raporcie wskazano, że poważne uszkodzenie nawet jednego kabla transpacyficznego może przeciążyć dostępną przepustowość bezpośrednich tras między Stanami Zjednoczonymi, Tajwanem, Japonią i Filipinami. Może to wymusić przesyłanie danych wolniejszymi i mniej bezpośrednimi drogami. Jednoczesne zakłócenie działania kilku linii, zwłaszcza podczas kryzysu geopolitycznego wokół Tajwanu, może znacząco ograniczyć przepustowość transpacyficzną oraz wpłynąć na komunikację internetową, usługi chmurowe i transakcje finansowe.

Badanie aktywności statków

Odrębny raport Centrum Studiów Strategicznych i Międzynarodowych w Waszyngtonie przeanalizował ruch ponad 200 statków badawczych różnych państw w latach 2020–2025. Jego autorzy doszli do wniosku, że statki badawcze pływające pod chińską banderą wyróżniały się długością pobytu w pobliżu infrastruktury podwodnej. Niektóre z nich wyznaczały trasy charakterystyczne dla prac badawczych w pobliżu kabli, a nie na obszarach znanych złóż surowców mineralnych na dnie morskim.

Większość uszkodzeń kabli podmorskich powstaje wskutek połowów włokami, kotwic statków, sztormów lub podwodnych osuwisk. Jednocześnie chińskie statki rybackie i towarowe w ostatnich latach pojawiały się w śledztwach dotyczących przypadków uszkodzenia kabli, w tym w pobliżu Tajwanu. W 2025 roku władze Tajwanu po raz pierwszy skazały chińskiego kapitana na trzy lata więzienia po tym, jak jego statek uszkodził kabel Tai-Peng 3, łączący Tajwan z wyspami Penghu.

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