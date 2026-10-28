Google、Meta和Verizon的海缆项目被列入十条跨太平洋线路名单，该指数认为这些线路最容易受到潜在破坏和中国“灰色地带”战术的影响。Ars Technica报道称，该结论援引了美国国会美中经济与安全审查委员会发布的一份报告。

台湾附近风险最高

跨太平洋海缆脆弱性指数由总部设在伦敦的中国战略风险研究所受该委员会委托编制。作者考虑了线路铺设深度、附近航运强度、所有权结构、专属经济区和中国更广泛的领土主张，以及是否与台湾相连。

研究人员评估认为，最高风险集中在台湾、日本和菲律宾附近。连接该地区与美国的部分海缆穿过浅水区和航运活跃地区。风险最高的五个项目包括Google持有重要股份的TPU项目、Meta的ORCA海缆，以及由Verizon和来自日本、韩国及台湾的公司共同拥有的E2A。

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航线拥堵风险

报告指出，即使一条跨太平洋海缆遭受严重损坏，也可能使美国、台湾、日本和菲律宾之间直连航线的可用带宽过载。这可能迫使数据通过速度更慢、路径更不直接的线路传输。多条线路同时中断，尤其是在台湾周边发生地缘政治危机期间，可能显著限制跨太平洋带宽，并影响互联网通信、云服务和金融交易。

船舶活动研究

华盛顿战略与国际问题研究中心的另一份报告分析了2020年至2025年间来自不同国家的200多艘科研船的移动情况。其作者得出结论，悬挂中国国旗的科研船在水下基础设施附近停留时间较长。部分船只在海缆附近，而非在已知海底矿藏区域，沿着具有科研作业特征的路线航行。

大多数海底电缆损坏由渔船拖网、船锚、风暴或海底滑坡造成。同时，近年来中国渔船和货船曾出现在有关电缆损坏事件的调查中，其中包括台湾附近的事件。2025年，台湾当局首次判处一名中国船长三年监禁，此前其船只损坏了连接台湾与澎湖群岛的Tai-Peng 3海缆。

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