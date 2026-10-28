Кабельные проекты Google, Meta и Verizon вошли в перечень десяти транстихоокеанских линий, которые индекс оценивает как наиболее уязвимые для возможного саботажа и китайских тактик «серой зоны». Об этом сообщает Ars Technica со ссылкой на отчет, опубликованный Комиссией США по обзору экономики и безопасности в отношениях с Китаем.

Наибольший риск возле Тайваня

Индекс уязвимости транстихоокеанских кабелей подготовил лондонский аналитический центр China Strategic Risks Institute по заказу комиссии. Авторы учли глубину прокладки линий, интенсивность судоходства поблизости, структуру собственности, исключительную экономическую зону и более широкие территориальные претензии Китая, а также наличие соединения с Тайванем.

По оценке исследователей, наибольшие риски сосредоточены возле Тайваня, Японии и Филиппин. Часть кабелей, соединяющих этот регион с США, проходит через мелководье и районы с активным судоходством. В пятерку наиболее рискованных вошли проект TPU, в котором значительная доля принадлежит Google, кабель ORCA компании Meta и E2A, совладельцами которого являются Verizon и компании из Японии, Южной Кореи и Тайваня.

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Риск перегрузки маршрутов

В отчете отмечается, что серьезное повреждение даже одного транстихоокеанского кабеля может перегрузить доступную пропускную способность прямых маршрутов между США, Тайванем, Японией и Филиппинами. Это может вынудить передавать данные более медленными и менее прямыми путями. Одновременное нарушение работы нескольких линий, в частности во время геополитического кризиса вокруг Тайваня, может существенно ограничить транстихоокеанскую пропускную способность и повлиять на интернет-коммуникации, облачные сервисы и финансовые операции.

Исследование активности судов

Отдельный отчет Центра стратегических и международных исследований в Вашингтоне проанализировал перемещения более 200 исследовательских судов различных стран в 2020–2025 годах. Его авторы пришли к выводу, что исследовательские суда под китайским флагом отличались длительностью пребывания возле подводной инфраструктуры. Некоторые из них прокладывали маршруты, характерные для исследовательских работ, возле кабелей, а не в районах известных залежей полезных ископаемых на морском дне.

Большинство повреждений подводных кабелей происходит из-за рыболовных тралов, якорей судов, штормов или подводных оползней. В то же время китайские рыболовные и грузовые суда в последние годы фигурировали в расследованиях случаев повреждения кабелей, в том числе возле Тайваня. В 2025 году власти Тайваня впервые приговорили китайского капитана к трем годам лишения свободы после того, как его судно повредило кабель Tai-Peng 3, соединяющий Тайвань с островами Пэнху.

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