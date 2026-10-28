Звіт назвав кабелі Google і Meta одними з найуразливіших у Тихому океані — Ars Technica

Кабельні проєкти Google, Meta та Verizon увійшли до переліку десяти транстихоокеанських ліній, які індекс оцінює як найбільш уразливі до можливого саботажу та тактик Китаю в «сірій зоні». Про це повідомляє Ars Technica з посиланням на звіт, опублікований Комісією США з огляду економіки та безпеки у відносинах із Китаєм.

Найвищий ризик біля Тайваню

Індекс уразливості транстихоокеанських кабелів підготував лондонський аналітичний центр China Strategic Risks Institute на замовлення комісії. Автори врахували глибину прокладання ліній, інтенсивність судноплавства поблизу, структуру власності, виключну економічну зону й ширші територіальні претензії Китаю, а також наявність з’єднання з Тайванем.

Найвищі ризики, за оцінкою дослідників, зосереджені поблизу Тайваню, Японії та Філіппін. Частина кабелів, що з’єднують цей регіон зі США, проходить мілководдям і районами з активним судноплавством. До п’ятірки найризикованіших потрапили проєкт TPU, у якому значну частку має Google, кабель ORCA компанії Meta та E2A, співвласниками якого є Verizon і компанії з Японії, Південної Кореї та Тайваню.

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Ризик перевантаження маршрутів

У звіті зазначають, що серйозне пошкодження навіть одного транстихоокеанського кабелю може перевантажити доступну пропускну здатність прямих маршрутів між США, Тайванем, Японією та Філіппінами. Це може змусити передавати дані повільнішими та менш прямими шляхами. Одночасне порушення роботи кількох ліній, зокрема під час геополітичної кризи довкола Тайваню, може суттєво обмежити транстихоокеанську пропускну здатність і вплинути на інтернет-комунікації, хмарні сервіси та фінансові операції.

Дослідження активності суден

Окремий звіт Центру стратегічних і міжнародних досліджень у Вашингтоні проаналізував переміщення понад 200 дослідницьких суден різних країн у 2020–2025 роках. Його автори дійшли висновку, що дослідницькі судна під китайським прапором вирізнялися тривалістю перебування поблизу підводної інфраструктури. Деякі з них прокладали маршрути, характерні для дослідницьких робіт, біля кабелів, а не в районах відомих покладів корисних копалин на морському дні.

Більшість пошкоджень підводних кабелів стається через рибальські трали, якорі суден, шторми або підводні зсуви. Водночас китайські рибальські та вантажні судна в останні роки фігурували в розслідуваннях випадків пошкодження кабелів, зокрема поблизу Тайваню. У 2025 році влада Тайваню вперше засудила китайського капітана до трьох років ув’язнення після того, як його судно пошкодило кабель Tai-Peng 3, що з’єднує Тайвань з островами Пенху.

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