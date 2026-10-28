Amazon zaprezentował inteligentny budzik Echo Time, zaprojektowany specjalnie do sypialni. Urządzenie potrafi wykrywać okresy lżejszego snu i budzić użytkownika w przedziale od 10 do 60 minut przed ustawioną godziną alarmu. Informuje o tym Engadget.

Czujniki dla trybu snu

Do działania funkcji inteligentnego budzika Echo Time wykorzystuje czujniki temperatury w pomieszczeniu, wykrywanie obecności oraz ultradźwięki do wykrywania oddechu. Urządzenie noszone nie jest do tego potrzebne. Amazon opisuje funkcje zasypiania i budzenia jako mające naukowe podstawy.

Inteligentne budzenie jest opcjonalne: użytkownicy, którzy muszą wstać dokładnie o określonej godzinie, mogą je wyłączyć.

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Ekran i prywatność

Budzik ma kulistą obudowę i okrągły ekran dotykowy o przekątnej 3,2 cala. Dostępne są setki tarcz, w tym analogowe, sezonowe oraz warianty z postaciami z popularnych franczyz, w tym DC Universe. Wygląd można zmienić poleceniem głosowym Alexy.

Ekran stopniowo rozjaśnia się przed porannym alarmem, imitując naturalny wschód słońca. W trybie nocnym przyciemnia się, pozostawiając wystarczającą jasność jedynie do wyświetlania godziny. Echo Time nie ma kamery, jest wyposażony w wizualne wskaźniki działania Alexy oraz osobny przycisk całkowitego wyłączenia mikrofonów.

Cena i wersja dziecięca

Echo Time jest dostępny w cenie 200 dolarów w kolorach Graphite, Glacier White i Coral Pink. Regulowana podstawka kosztuje 40 dolarów. Amazon wydał także wersję Amazon Kids Echo Time za 210 dolarów w kolorach Galactic Grape i Cosmic Lime; obejmuje ona roczną subskrypcję Amazon Kids+. Model dziecięcy umożliwia ustawianie alarmów, zmianę tarcz i korzystanie z Alexy, a rodzice mogą kontrolować korzystanie z urządzenia i harmonogram snu dzieci.

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