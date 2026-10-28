Amazon представила Echo Time з функцією пробудження під час легшого сну — Engadget

Amazon представила розумний будильник Echo Time, розроблений спеціально для спальні. Пристрій здатен визначати періоди легшого сну та будити користувача в проміжку від 10 до 60 хвилин до встановленого часу сигналу. Про це повідомляє Engadget.

Датчики для режиму сну

Для роботи функції розумного будильника Echo Time використовує датчики температури в кімнаті, визначення присутності та ультразвук для виявлення дихання. Носимий пристрій для цього не потрібен. Amazon описує функції засинання й пробудження як такі, що мають наукове обґрунтування.

Розумне пробудження є необов’язковим: користувачі, яким потрібно прокинутися точно у визначену годину, можуть його вимкнути.

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Екран і приватність

Будильник має сферичний корпус і круглий сенсорний екран діагоналлю 3,2 дюйма. Для нього доступні сотні циферблатів, зокрема аналогові, сезонні та варіанти з персонажами популярних франшиз, серед яких DC Universe. Змінити оформлення можна голосовою командою Alexa.

Екран поступово яскравішає перед ранковим сигналом, імітуючи природний схід сонця. У нічному режимі він тьмяніє, залишаючи достатню яскравість лише для відображення часу. Echo Time не має камери, оснащений візуальними індикаторами роботи Alexa та окремою кнопкою повного вимкнення мікрофонів.

Ціна та дитяча версія

Echo Time доступний за ціною 200 доларів у кольорах Graphite, Glacier White та Coral Pink. Регульована підставка коштує 40 доларів. Також Amazon випустила версію Amazon Kids Echo Time за 210 доларів у кольорах Galactic Grape і Cosmic Lime; до неї входить річна підписка Amazon Kids+. Дитяча модель дає змогу встановлювати будильники, змінювати циферблати та звертатися до Alexa, а батьки можуть контролювати користування пристроєм і розклад сну дітей.

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