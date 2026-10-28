亚马逊推出了专为卧室设计的 Echo Time 智能闹钟。该设备能够识别较浅睡眠时段，并在设定闹铃时间前10至60分钟的窗口内唤醒用户。Engadget报道。

睡眠模式传感器

为实现智能闹钟功能，Echo Time 使用室温传感器、存在检测功能以及超声波来检测呼吸。无需佩戴设备。亚马逊称，其入睡和唤醒功能具有科学依据。

智能唤醒为可选功能：需要在准确时间醒来的用户可以将其关闭。

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屏幕与隐私

这款闹钟采用球形机身，配备一块3.2英寸圆形触摸屏。它提供数百种表盘，包括模拟表盘、季节性表盘，以及带有热门系列角色的版本，其中包括 DC Universe。用户可通过 Alexa 语音指令更改外观。

屏幕会在早晨闹铃前逐渐变亮，模拟自然日出。在夜间模式下，屏幕会变暗，仅保留足以显示时间的亮度。Echo Time 没有摄像头，配备 Alexa 工作状态的视觉指示灯，以及一个用于完全关闭麦克风的独立按钮。

价格和儿童版本

Echo Time 售价200美元，提供 Graphite、Glacier White 和 Coral Pink 三种颜色。可调节支架售价40美元。亚马逊还推出了 Amazon Kids Echo Time 版本，售价210美元，提供 Galactic Grape 和 Cosmic Lime 两种颜色；其中包含一年的 Amazon Kids+ 订阅服务。儿童型号可设置闹钟、更换表盘并使用 Alexa，家长则可以监控设备使用情况和儿童的睡眠时间表。

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