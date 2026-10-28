Amazon представила умный будильник Echo Time, разработанный специально для спальни. Устройство способно определять периоды более лёгкого сна и будить пользователя в промежутке от 10 до 60 минут до установленного времени сигнала. Об этом сообщает Engadget.

Датчики для режима сна

Для работы функции умного будильника Echo Time использует датчики температуры в комнате, определения присутствия и ультразвук для выявления дыхания. Носимое устройство для этого не требуется. Amazon описывает функции засыпания и пробуждения как имеющие научное обоснование.

Умное пробуждение является необязательным: пользователи, которым нужно проснуться точно в определённый час, могут его отключить.

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Экран и конфиденциальность

Будильник имеет сферический корпус и круглый сенсорный экран диагональю 3,2 дюйма. Для него доступны сотни циферблатов, в том числе аналоговые, сезонные и варианты с персонажами популярных франшиз, среди которых DC Universe. Изменить оформление можно голосовой командой Alexa.

Экран постепенно становится ярче перед утренним сигналом, имитируя естественный восход солнца. В ночном режиме он тускнеет, сохраняя достаточную яркость только для отображения времени. Echo Time не имеет камеры, оснащён визуальными индикаторами работы Alexa и отдельной кнопкой полного отключения микрофонов.

Цена и детская версия

Echo Time доступен по цене 200 долларов в цветах Graphite, Glacier White и Coral Pink. Регулируемая подставка стоит 40 долларов. Amazon также выпустила версию Amazon Kids Echo Time за 210 долларов в цветах Galactic Grape и Cosmic Lime; в неё входит годовая подписка Amazon Kids+. Детская модель позволяет устанавливать будильники, менять циферблаты и обращаться к Alexa, а родители могут контролировать использование устройства и расписание сна детей.

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