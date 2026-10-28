W USA firma Kodiak AI zawarła z przewoźnikiem towarowym DTL Transport kontrakt na dostawę 75 bezzałogowych ciężarówek, począwszy od 2028 roku. To pierwsza wiążąca umowa handlowa Kodiak dotycząca autonomicznych pojazdów ciężarowych, które będą działać na drogach publicznych, informuje TechCrunch.

Trasy przez Teksas i Georgię

DTL Transport z Kalifornii przewozi świeże produkty i towary dla sieci spożywczych. Firma planuje wykorzystywać autonomiczne ciężarówki na kilku trasach międzystanowych, w tym między Dallas a El Paso w Teksasie, a także na autostradzie I-20 między Dallas i Atlantą. Kodiak prowadził już testy i operacje na obu trasach.

W grudniu Kodiak planuje rozpocząć bezzałogowe przewozy autostradą I-45 między Dallas a Houston, transportując towary dla IKEA. W tym celu firma zamierza usunąć z kabin operatorów bezpieczeństwa.

Licencjonowanie technologii

Umowa z DTL jest pierwszym kontraktem Kodiak w modelu Driver-as-a-Service dotyczącym działalności na drogach publicznych. W tym schemacie klient posiada i eksploatuje ciężarówki, a Kodiak licencjonuje system autonomicznej jazdy i pobiera opłatę za każdą przejechaną milę.

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Współpraca firm rozpoczęła się od projektu pilotażowego w Kalifornii w ubiegłym miesiącu. Wówczas ciężarówka Kodiak autonomicznie przewiozła łatwo psujące się towary DTL na dystansie około 225 mil między Fresno a Los Angeles przez I-5 i California State Route 99. W kabinie znajdował się operator bezpieczeństwa.

Obecnie Kodiak działa także w modelu Trucking-as-a-Service z firmami Charger USA, Roehl Transport i Werner Enterprises. W tym modelu Kodiak sama posiada i eksploatuje ciężarówki jako zewnętrzny przewoźnik. Firma codziennie przewozi ładunki dla tych klientów trzema trasami w Teksasie, jednak jej dyrektor generalny Don Burnett określił te operacje jako pilotażowe.

Wartości umowy z DTL nie ujawniono. W prezentacji dla inwestorów z 2025 roku Kodiak prognozował roczne powtarzalne przychody w wysokości od 150 tys. do 190 tys. dolarów z jednej ciężarówki. Jeśli te szacunki się sprawdzą, kontrakt z DTL po dostarczeniu wszystkich 75 pojazdów może generować co najmniej około 11,2 mln dolarów rocznych powtarzalnych przychodów.

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