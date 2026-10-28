Kodiak поставить DTL 75 безпілотних вантажівок для автошляхів США — TechCrunch

У США компанія Kodiak AI уклала з вантажоперевізником DTL Transport контракт на постачання 75 безпілотних вантажівок, починаючи з 2028 року. Це перша зобов’язальна комерційна угода Kodiak щодо автономних великовантажних автомобілів, які працюватимуть на громадських автошляхах, повідомляє TechCrunch.

Маршрути через Техас і Джорджію

Каліфорнійська DTL Transport перевозить свіжі продукти та товари для продуктових мереж. Компанія планує використовувати автономні вантажівки на кількох міжштатних маршрутах, зокрема між Далласом і Ель-Пасо в Техасі, а також автомагістраллю I-20 між Далласом та Атлантою. Kodiak уже проводила тестування та операції на обох напрямках.

У грудні Kodiak планує розпочати безпілотні перевезення автомагістраллю I-45 між Далласом і Х’юстоном, перевозячи товари для IKEA. Для цього компанія має намір прибрати з кабін операторів безпеки.

Ліцензування технології

Угода з DTL є першим контрактом Kodiak за моделлю Driver-as-a-Service для роботи на громадських автошляхах. За цією схемою клієнт володіє та експлуатує вантажівки, а Kodiak ліцензує систему автономного керування й стягує плату за кожну милю пробігу.

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Співпраця компаній почалася з пілотного проєкту в Каліфорнії минулого місяця. Тоді вантажівка Kodiak автономно перевезла швидкопсувні товари DTL приблизно на 225 миль між Фресно та Лос-Анджелесом через I-5 і California State Route 99. У кабіні перебував оператор безпеки.

Наразі Kodiak також працює за моделлю Trucking-as-a-Service із компаніями Charger USA, Roehl Transport і Werner Enterprises. За нею Kodiak сама володіє та експлуатує вантажівки як сторонній перевізник. Компанія щодня перевозить вантажі для цих клієнтів трьома маршрутами в Техасі, проте її керівник Дон Бернетт назвав ці операції пілотними.

Вартість угоди з DTL не розкривають. У презентації для інвесторів за 2025 рік Kodiak прогнозувала щорічний регулярний дохід від 150 тис. до 190 тис. доларів з однієї вантажівки. Якщо ці розрахунки справдяться, контракт із DTL після постачання всіх 75 автомобілів може генерувати щонайменше близько 11,2 млн доларів річного регулярного доходу.

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