在美国，Kodiak AI已与货运公司DTL Transport签署合同，将从2028年开始交付75辆无人驾驶卡车。这是Kodiak就将在公共道路上运营的自动驾驶重型卡车达成的首份具有约束力的商业协议，TechCrunch报道称。

穿越得克萨斯州和佐治亚州的路线

总部位于加利福尼亚州的DTL Transport为连锁杂货店运输新鲜农产品和商品。该公司计划在数条州际路线上使用自动驾驶卡车，其中包括得克萨斯州达拉斯与埃尔帕索之间的路线，以及达拉斯与亚特兰大之间的I-20州际公路。Kodiak已在这两个方向进行了测试和运营。

Kodiak计划于12月开始在达拉斯和休斯敦之间的I-45州际公路上开展无人驾驶货运，为宜家运输商品。为此，该公司打算撤出驾驶室内的安全操作员。

技术许可

与DTL的协议是Kodiak依据Driver-as-a-Service模式、面向公共道路运营的首份合同。按照这一方案，客户拥有并运营卡车，Kodiak则授权其自动驾驶系统，并按每英里行驶里程收费。

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两家公司的合作始于上个月在加利福尼亚州开展的试点项目。当时，一辆Kodiak卡车经由I-5州际公路和加州99号州道，在弗雷斯诺与洛杉矶之间自主运输了DTL的易腐商品，距离约225英里。驾驶室内有一名安全操作员。

目前，Kodiak还与Charger USA、Roehl Transport和Werner Enterprises按Trucking-as-a-Service模式合作。根据该模式，Kodiak自己拥有并运营卡车，作为第三方承运商。该公司每天在得克萨斯州的三条路线上为这些客户运输货物，但其首席执行官唐·伯内特将这些运营称为试点项目。

与DTL协议的价值未予披露。Kodiak在其2025年投资者演示中预测，每辆卡车每年可产生15万至19万美元的经常性收入。如果这些测算成真，在全部75辆车辆交付后，与DTL的合同每年可产生至少约1120万美元的经常性收入。

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