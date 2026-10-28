天文学家在柯伊伯带发现了一颗大型海王星外天体2026 ED138，它可能具备矮行星资格。据ScienceAlert报道，维拉·C·鲁宾天文台在巡测南天时记录到了该天体。初步估计，该天体的直径介于600至1500公里之间。

2026 ED138可能是已发现的海王星外空间天体中最大的天体之一。其可能的大小被拿来与矮行星鸟神星和妊神星相比，但该天体的精确参数仍有待确定。

该天体的档案数据

2026年10月13日，哈佛-史密森天体物理中心的天体物理学家马修·霍尔曼使用与同事凯文·内皮尔共同开发的软件分析鲁宾天文台数据时，注意到了该天体的异常运动。研究人员在20个夜晚的30次记录中追踪到了2026 ED138，时间从2026年3月4日至7月11日。

随后，团队在早在2016年2月拍摄的暗能量相机档案图像中发现了该天体。该天体也曾在2017年、2018年、2019年和2023年被记录。这些档案数据使研究人员能够描述该天体的轨道。

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轨道和大小

根据小行星中心的信息，2026 ED138绕太阳运行一周约需281年。在轨道上最接近太阳的位置，它距离太阳36.86个天文单位；在最远的位置，则为49.04个天文单位。相比之下，冥王星的轨道距离太阳为29.6至49.08个天文单位。

2026 ED138与太阳的平均距离约为42.95个天文单位。该天体的轨道相对太阳系平面倾斜约24.5度，而它位于银河系密集恒星场背景中的位置，使此前的巡测更难发现它。

2026 ED138的确切直径目前尚不清楚，因为亮度不仅取决于大小，也取决于表面的反射能力。如果尺寸估计得到证实，该天体的引力可能足以使其形成近似球形——这是矮行星的特征之一。进一步的红外观测应有助于细化其大小和地位。

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