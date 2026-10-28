Астрономы обнаружили в поясе Койпера крупный транснептуновый объект 2026 ED138, который может претендовать на статус карликовой планеты. По данным ScienceAlert, его зафиксировала обсерватория Веры Рубин во время обзора южного неба. Предварительно диаметр объекта оценивают в пределах от 600 до 1500 километров.

2026 ED138 может быть одним из крупнейших обнаруженных объектов в транснептуновом пространстве. Его возможный размер сравнивают с размерами карликовых планет Макемаке и Хаумеа, однако точные параметры тела еще предстоит установить.

Архивные данные об объекте

Астрофизик Мэттью Холман из Гарвард-Смитсоновского центра астрофизики 13 октября 2026 года анализировал данные обсерватории Рубин с помощью программного обеспечения, разработанного вместе с коллегой Кевином Нейпиром, когда обратил внимание на необычное движение объекта. Исследователи проследили 2026 ED138 по 30 регистрациям в течение 20 ночей — с 4 марта по 11 июля 2026 года.

Позднее команда обнаружила объект на архивных снимках камеры Dark Energy Camera, сделанных еще в феврале 2016 года. Его также фиксировали в 2017, 2018, 2019 и 2023 годах. Эти архивные данные позволили охарактеризовать орбиту небесного тела.

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Орбита и размер

По информации Центра малых планет, 2026 ED138 обращается вокруг Солнца примерно за 281 год. В ближайшей к Солнцу точке орбиты он находится на расстоянии 36,86 астрономической единицы, а в самой дальней — 49,04 астрономической единицы. Для сравнения, Плутон движется по орбите на расстояниях от 29,6 до 49,08 астрономической единицы от Солнца.

Среднее расстояние 2026 ED138 от Солнца составляет около 42,95 астрономической единицы. Орбита объекта наклонена примерно на 24,5 градуса к плоскости Солнечной системы, а его положение на фоне плотного звездного поля Млечного Пути затрудняло обнаружение предыдущими обзорами.

Точный диаметр 2026 ED138 пока неизвестен, поскольку яркость зависит не только от размера, но и от отражающей способности поверхности. Если оценка размера подтвердится, гравитации объекта может хватить для формирования приблизительно сферической формы — одной из характеристик карликовой планеты. Дальнейшие инфракрасные наблюдения должны помочь уточнить его размер и статус.

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