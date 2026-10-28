В США компания Kodiak AI заключила с грузоперевозчиком DTL Transport контракт на поставку 75 беспилотных грузовиков, начиная с 2028 года. Это первое обязательное коммерческое соглашение Kodiak по автономным большегрузным автомобилям, которые будут работать на дорогах общего пользования, сообщает TechCrunch.

Маршруты через Техас и Джорджию

Калифорнийская DTL Transport перевозит свежие продукты и товары для продуктовых сетей. Компания планирует использовать автономные грузовики на нескольких межштатных маршрутах, в частности между Далласом и Эль-Пасо в Техасе, а также по автомагистрали I-20 между Далласом и Атлантой. Kodiak уже проводила испытания и операции на обоих направлениях.

В декабре Kodiak планирует начать беспилотные перевозки по автомагистрали I-45 между Далласом и Хьюстоном, перевозя товары для IKEA. Для этого компания намерена убрать из кабин операторов безопасности.

Лицензирование технологии

Соглашение с DTL является первым контрактом Kodiak по модели Driver-as-a-Service для работы на дорогах общего пользования. По этой схеме клиент владеет и эксплуатирует грузовики, а Kodiak лицензирует систему автономного управления и взимает плату за каждую милю пробега.

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Сотрудничество компаний началось с пилотного проекта в Калифорнии в прошлом месяце. Тогда грузовик Kodiak автономно перевез скоропортящиеся товары DTL примерно на 225 миль между Фресно и Лос-Анджелесом через I-5 и California State Route 99. В кабине находился оператор безопасности.

В настоящее время Kodiak также работает по модели Trucking-as-a-Service с компаниями Charger USA, Roehl Transport и Werner Enterprises. По ней Kodiak сама владеет и эксплуатирует грузовики в качестве стороннего перевозчика. Компания ежедневно перевозит грузы для этих клиентов по трем маршрутам в Техасе, однако ее генеральный директор Дон Бернетт назвал эти операции пилотными.

Стоимость соглашения с DTL не раскрывается. В презентации для инвесторов за 2025 год Kodiak прогнозировала ежегодный регулярный доход от 150 тыс. до 190 тыс. долларов с одного грузовика. Если эти расчеты оправдаются, контракт с DTL после поставки всех 75 автомобилей может генерировать как минимум около 11,2 млн долларов ежегодного регулярного дохода.

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