Компания Garena запустила в Индии локализованную версию мобильной игры Free Fire, которую власти страны запретили в феврале 2022 года. Новая отдельная игра под названием Free Fire India стала доступна для Android и iOS, сообщает TechCrunch.

Free Fire India содержит адаптированный для страны контент, инструменты родительского контроля, ограничения игрового времени и лимиты расходов. Данные пользователей будут храниться на серверах в Индии, заявила Sea — сингапурская материнская компания Garena.

Возвращение после отложенного запуска

Garena впервые анонсировала Free Fire India в сентябре 2023 года, однако позднее отложила релиз. Руководитель операций Garena в Индии Вайбхав Дас Мундхра рассказал, что во время подготовки к запуску компания работала с соответствующими индийскими государственными органами и учла их рекомендации. При этом он не объяснил, почему релиз, запланированный на 2023 год, перенесли и что именно изменилось для запуска игры теперь.

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Оригинальную Free Fire запретили в Индии вместе с еще 53 приложениями на фоне опасений по поводу национальной безопасности и заявленных связей с Китаем. До этого игра была одной из самых популярных мобильных игр в стране, в частности после запрета PUBG Mobile в сентябре 2020 года.

Free Fire MAX останется доступной

Улучшенная версия игры Free Fire MAX не вошла в перечень запрещенных приложений и все это время оставалась доступной в Индии. Она и дальше будет работать параллельно с Free Fire India: игроки смогут использовать одну учетную запись для обеих игр, играть вместе и участвовать в одних и тех же событиях.

По данным Sensor Tower, в июне франшиза Free Fire насчитывала в Индии около 77,4 млн активных пользователей в месяц, тогда как локализованная Battlegrounds Mobile India от Krafton — 20,8 млн. Во втором квартале количество загрузок мобильных игр в Индии выросло на 14,2% по сравнению с предыдущим кварталом, до 2 млрд, а выручка увеличилась на 3,7% — до более чем $106 млн.

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